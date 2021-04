Calcio, Fifa e Uefa insorgono contro la nascita della Superlega: «Contraria ai nostri principi» (Di lunedì 19 aprile 2021) Dodici squadre europee di Calcio hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per la nascita di una nuova competizione infrasettimanale, la Superlega, «governata dai club fondatori». Si tratta di Arsenal, Atlético Madrid, Barcellona, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Milan, Real Madrid e Tottenham. Altri tre club aderiranno come fondatori prima che parta la prima stagione, che dovrebbe iniziare «non appena possibile». Florentino Pérez, presidente del Real Madrid e primo presidente della Superlega, ha dichiarato: «Aiuteremo il Calcio a ogni livello e lo porteremo a occupare il posto che a ragione gli spetta nel mondo». I due vicepresidenti sono Joel Glazer, co-chairman del Manchester United, e Andrea Angelli, presidente della ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 aprile 2021) Dodici squadre europee dihanno annunciato di aver raggiunto un accordo per ladi una nuova competizione infrasettimanale, la, «governata dai club fondatori». Si tratta di Arsenal, Atlético Madrid, Barcellona, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Milan, Real Madrid e Tottenham. Altri tre club aderiranno come fondatori prima che parta la prima stagione, che dovrebbe iniziare «non appena possibile». Florentino Pérez, presidente del Real Madrid e primo presidente, ha dichiarato: «Aiuteremo ila ogni livello e lo porteremo a occupare il posto che a ragione gli spetta nel mondo». I due vicepresidenti sono Joel Glazer, co-chairman del Manchester United, e Andrea Angelli, presidente...

pisto_gol : Uefa e Fifa incamerano da un secolo montagne di denaro generato dal calcio, spettacolo del quale non sono i titolar… - riotta : I club che lavorano alla #SuperLega non sono certo Biancaneve ma chi fa passare Uefa e Fifa da santuari dello sport… - tancredipalmeri : Comunicato della Fifa sulla #SuperLega invita al dialogo, ma non menziona più esplicitamente l’esclusione dei gioca… - Matt_valente91 : Chi si dispera per la #SuperLega per caso ha visto come UEFA e FIFA hanno gestito e gestiscono il calcio? #SuperLeague - PaliilaP : RT @ArjelFCIM: @marifcinter E dobbiamo permettere alla Fifa e Uefa di guadagnare soldi sulle spalle dei Club.. piu presto si sfanculano meg… -