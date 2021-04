Brescia, Carabinieri bloccano pranzo illegale a base di specie protette (Di lunedì 19 aprile 2021) Lo scorso 16 aprile, i Carabinieri di Brescia hanno constatato una cena a base di uccelli appartenenti a specie protette. 23 i commensali del pranzo illegale nella sede della Comunità Montana di Gardone Val Trompia. Erano 23 tra impiegati e funzionari della Comunità Montana di Gardone Val Trompia i commensali che si erano riuniti per L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 19 aprile 2021) Lo scorso 16 aprile, idihanno constatato una cena adi uccelli appartenenti a. 23 i commensali delnella sede della Comunità Montana di Gardone Val Trompia. Erano 23 tra impiegati e funzionari della Comunità Montana di Gardone Val Trompia i commensali che si erano riuniti per L'articolo proviene da Consumatore.com.

