Advertising

Adnkronos : #Brasile, #Bolsonaro paragona restrizioni contro il #covid a dittatura e comunismo. - FiorellaMannoia : Povero Brasile. Sanità inesistente, scuola pubblica inesistente, milioni di poveri abbandonati a se stessi. E Bolso… - petergomezblog : Brasile, ospedali senza sedativi: “Intubiamo le persone da sveglie legandole ai letti, è una tortura”. Bolsonaro: “… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Brasile, Bolsonaro choc: «Un popolo che vota per Lula merita di soffrire» - siwel44it : RT @Lacasespoglia: Uno sguardo da dentro sul #Brasile di #Bolsonaro. La politica si interroga sulle responsabilità, mentre la gente muore… -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile Bolsonaro

Manca ancora un anno alle prossime elezioni presidenziali in, ma si accende già la campagna elettorale a base di dichiarazioni durissime e capaci di generare polemiche. Jair, attuale presidente, attacca ferocemente il suo predecessore, Luiz ...in subbuglio , invaso da un'ondata di contagi e morti per coronavirus senza precedenti, con ...uno sdegno che si intensifica e si propaga sempre più nei confronti del presidente Jair...Manca ancora un anno alle prossime elezioni presidenziali in Brasile, ma si accende già la campagna elettorale a base di dichiarazioni durissime e capaci di generare polemiche. Jair ...Nel Brasile della catastrofe sanitaria della pandemia, giovedì prossimo, 22 aprile, inizieranno ufficialmente i lavori della Commissione Parlamentare d’Inchiesta (CPI) che dovrà appurare le responsabi ...