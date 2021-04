Bare accatastate e niente cremazioni. Il caro estinto non riposa in pace (Di lunedì 19 aprile 2021) Nell'era di Virginia Raggi, a Roma è diventato un problema persino morire e trovare sepoltura. Il Covid ha aumentato i decessi , ma il problema è che la giunta a 5 Stelle della Capitale, pur ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Nell'era di Virginia Raggi, a Roma è diventato un problema persino morire e trovare sepoltura. Il Covid ha aumentato i decessi , ma il problema è che la giunta a 5 Stelle della Capitale, pur ...

Advertising

LaStampa : Il cimitero della vergogna a Palermo: mancano gli spazi e il forno crematorio è guasto da mesi. Ogni giorno si accu… - salvatore_bua : Palermo, la vergogna senza fine: le bare accatastate sono oltre 800.Soternicol - salvatore_bua : Il cimitero della vergogna con 800 bare accatastate: “Non sappiamo cosa farne”. Soternicol - ottavio1974 : RT @UnipaVM: @CarloCalenda A Palermo la situazione è drammatica quasi 900 bare non tumulate e accatastate sotto un tendone nel viale del ci… - Pericle2V : @donnadimezzo Non ci posso credere. Lo sanno o non lo sanno che la situazione è uguale in tutta Italia causa i tant… -