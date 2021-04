Usa, la Gpi di Trento scelta per l’informatizzazione dei centri di donazione del sangue (Di domenica 18 aprile 2021) Simest affianca il Gruppo GPI di Trento, leader nei sistemi informativi e servizi per la sanità, oltre che per il sociale e la pubblica amministrazione, nel progetto di crescita in Nord-America dell’attività di sviluppo software per il Blood Management System, la gestione del processo trasfusionale. La società per l’internazionalizzazione del Gruppo Cdp è entrata con quota di minoranza qualificata nel capitale della controllata statunitense Gpi Usa. L’investimento complessivo di Simest, pari a 4,5 milioni di euro, contribuisce alla realizzazione del piano industriale del gruppo trentino 2020-2024, che ha tra i principali obiettivi la crescita internazionale. In particolare, l’apporto di capitale consentirà di finanziare le attività della neocostituita GPI Usa., avamposto di GPI in nord America, che lo scorso luglio ha acquisito dall’americana Haemonetics Corp. gli ... Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) Simest affianca il Gruppo GPI di, leader nei sistemi informativi e servizi per la sanità, oltre che per il sociale e la pubblica amministrazione, nel progetto di crescita in Nord-America dell’attività di sviluppo software per il Blood Management System, la gestione del processo trasfusionale. La società per l’internazionalizzazione del Gruppo Cdp è entrata con quota di minoranza qualificata nel capitale della controllata statunitense Gpi Usa. L’investimento complessivo di Simest, pari a 4,5 milioni di euro, contribuisce alla realizzazione del piano industriale del gruppo trentino 2020-2024, che ha tra i principali obiettivi la crescita internazionale. In particolare, l’apporto di capitale consentirà di finanziare le attività della neocostituita GPI Usa., avamposto di GPI in nord America, che lo scorso luglio ha acquisito dall’americana Haemonetics Corp. gli ...

Advertising

giolanalisys : #GPI , società tecnologica attiva nel mercato dei servizi per la sanità, rinforza l’offerta di servizi per l’… - zazoomblog : SIMEST entra nella controllata USA del gruppo GPI - #SIMEST #entra #nella #controllata - AgenziaOpinione : GRUPPO GPI * BLOOD MANAGEMENT SYSTEM – MERCATO USA: MANZANA « L’ACCORDO CON SIMEST(CDP) FAVORISCE LA GESTIONE INFOR… - vanprobindia : RT @SIMEST_IT: #SIMEST sostiene il progetto di crescita in #USA ????del Gruppo GPI di #Trento leader nello sviluppo di #Software per l' #heal… - RosannaGelso2 : RT @SIMEST_IT: #SIMEST sostiene il progetto di crescita in #USA ????del Gruppo GPI di #Trento leader nello sviluppo di #Software per l' #heal… -