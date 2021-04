Tutta l'amarezza dei titolari delle palestre: 'Ci fanno ripartire d'estate, sembra una presa in giro' (Di domenica 18 aprile 2021) MACERATA - Per le palestre apertura fissata il primo giugno. Ma molti tra gli addetti ai lavori pensavano di poter ricominciare prima. Invece saranno tra gli ultimi a riprendere, dopo quasi sette mesi ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 18 aprile 2021) MACERATA - Per leapertura fissata il primo giugno. Ma molti tra gli addetti ai lavori pensavano di poter ricominciare prima. Invece saranno tra gli ultimi a riprendere, dopo quasi sette mesi ...

Advertising

gianmatteo77 : Amarezza amarezza e ancora amarezza. Quest'anno va così, tocca starci. Non malissimo oggi in tutta verità, ma ma… - Pongo19293999 : @OGiannino Dilla tutta Oscar Basta sta amarezza Preferiamo questi che i fratelli mussulmani E ci facciamo anche… - accioclownery : Io sempre Emily che mi ritrovo tutta felice una mega box di sushi al supermercato e la metto nel carrello pensando… - calciomercatoit : ??? Tutta l'amarezza di #DAversa al termine di #CagliariParma - 1969_gianluca : @_HugMeTini_ @past4lsugo si, ne convengo, ma tentare di instaurare un rapporto credo sia sempre giusto, se non altr… -