Torino-Roma | Fonseca | “Mi assumo le responsabilità Ci è mancata concentrazione”

(Di domenica 18 aprile 2021) “Dopo il primo gol avevamo l’occasione di chiudere la partita, dopo nel secondo tempo ilè stato più aggressivo di noi e hanno vinto bene”. Queste le dichiarazioni di Paulo, tecnico della, a Sky Sport, dopo il ko per 3-1 contro il. “Manca in questa stagione lache invece mettiamo in Europa League. Abbiamo fatti tanti errori su questo aspetto – ha detto – Devo assumermi la, sarà difficile agguantare quarto posto perché abbiamo sbagliato di più in campionato. Classifica compromessa? Se devo essere onesto, c’è solo la matematica“, ha aggiunto. “Spinazzola è importante per al squadra. E non avevamo neanche Calafiori, Mancini ha giocato ma era stanco. Se si cambia molto poi può succedere questo“, ha concluso. SportFace.

Seconda vittoria consecutiva per ilche supera la, in rimonta 3 - 1 e conquista tre punti importanti n chiave salvezza. Sanabria, Zaza e Rincon nel secondo tempo regalano il successo aai granata dopo che la, al 3' del ...- Lasbatte contro ildi Nicola e dice definitivamente addio al quarto posto. La squadra di Paulo Fonseca ha perso 3 a 1 per le reti di Sanabria, Zaza e Rincon . A nulla è servito la rete dopo ...Prestazione superlativa del Torino che batte una Roma lontana da ciò a cui ci aveva abituato nelle ultime uscite ...Sconfitta netta dei giallorossi a Torino MIRANTE 5,5 Solo un turno di riposo per Pau Lopez oppure una scelta in vista dello United? Il Toro, nel primo tempo, lo impegna in tutti i modi, lui si salva c ...