Taranto, bimba di 4 anni perde la vita per diagnosi in ritardo: condannato pediatra

Taranto - condannato a sei mesi con pena sospesa e al pagamento di un risarcimento provvisionale, cioè immediatamente esecutivo, di 200mila euro, un pediatra tarantino accusato di omicidio colposo di ...

