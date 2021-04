Stefania Orlando e il marito a Temptation Island? La risposta fa sperare (Di domenica 18 aprile 2021) L’ex concorrente del Grande Fratello VIP, Stefania Orlando, parteciperà alla prossima edizione di Temptation Island insieme al marito Simone Gianlorenzi? La risposta inaspettata della showgirl fa ben sperare! Leggi anche: Annalisa Minetti cieca: torna a vedere grazie a due occhi elettronici Stefania Orlando e il marito Simone in crisi? Circolano da diverse settimane alcuni rumors sul matrimonio in crisi di Stefania Orlando e il marito Simone. Le voci sono state, velocemente, smentite dalla coppia ma la Orlando ha confermato alcune difficoltà riscontrate dopo la partecipazione al Gf VIP. Ecco cosa ha rivelato al settimanale DiPiù: Quando sono uscita ... Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021) L’ex concorrente del Grande Fratello VIP,, parteciperà alla prossima edizione diinsieme alSimone Gianlorenzi? Lainaspettata della showgirl fa ben! Leggi anche: Annalisa Minetti cieca: torna a vedere grazie a due occhi elettronicie ilSimone in crisi? Circolano da diverse settimane alcuni rumors sul matrimonio in crisi die ilSimone. Le voci sono state, velocemente, smentite dalla coppia ma laha confermato alcune difficoltà riscontrate dopo la partecipazione al Gf VIP. Ecco cosa ha rivelato al settimanale DiPiù: Quando sono uscita ...

Advertising

IlContiAndrea : Domenica ad #AvantiUnAltro “Vizi vs Nuove Frontiere”. Come caposquadra Stefania Orlando e il duo comico de I Sanson… - Costanzo : Complici nella vita, ma anche sul palco: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando cantano al #MaurizioCostanzoShow??… - MediasetPlay : Tocchiamo una polemica e serviamo un caffeuccio approfittando della presenza di Stefania Orlando... Twittate con… - orlandoezorzi : RT @falsacomete: Stefania Orlando in tutta la sua bellezza ?????? #tzvip #orlandera @stefyorlando - Sbrody_bea : RT @falsacomete: Stefania Orlando in tutta la sua bellezza ?????? #tzvip #orlandera @stefyorlando -