Serie A, Napoli-Inter: Conte con la LuLa, Osimhen e Zielinski titolari. Le formazioni ufficiali (Di domenica 18 aprile 2021) Questa sera, al 'Maradona', si chiude la 31^ giornata di Serie A con la super sfida tra Napoli e Inter. Si affronteranno questa sera allo stadio "Maradona" Napoli e Inter, nell'ultimo match della 31^ giornata di Serie A. Osimhen vince il ballottaggio con Mertens al centro dell'attacco, in campo anche Politano e Insigne. Meret tra i pali. Ritorna Barella dopo la squalifica, confermata la coppia d'attacco Lautaro-Lukaku. C'è Darmian in fascia a sinistra. Di seguito, le formazioni ufficiali: Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano; Osimhen, Insigne. All. Gattuso Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, ...

