Salvini spera nella sponda di Renzi per impallinare Speranza | ' Commissione d' inchiesta'

Advertising

lakerrunner : @LegaSalvini Aspetta e spera...Forse, una volta in galera Salvini... - davidenegri80 : @marattin @Linkiesta @BentivogliMarco @VeroDeRomanis Si spera che i riformisti liberali aderenti sappiano il signif… - LegaDip : Iniziamo a cambiare passo! L'italia che vive, che lavora e che spera torna lentamente a riaprire e a guardare al fu… - Walter32099227 : @Antonel90677147 Tutti si spera cosi,ma ti fidi più di galli o di salvini?????io così solo leggendo i nomi mi fido più di galli - Balestra441 : @Lucrezi97533276 Il signor Salvini a esultato alla liberazione dell'Italia il 26 Aprile dimenticando che l'unico gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini spera

Globalist.it

pensa ad un alta strada, ossia quella di silutare Speranza alleandosi con Renzi per rilanciare l'idea della Commissione d'inchiesta mettendo sul campo degli imputati il ministro. outstream "...... condono e Recovery 3.0.1 Caso open arms 4 "Ha sequestrato 147 migranti" Matteosarà ... il leader leghista combinerà disastri" 9.0.1 Assemblea Pd 10 Primarie Roma, Letta non molla e...Il capo della Lega ha l'obiettivo di delegittimare il ministro della Salute. Ma non con la mozione di sfiducia della Meloni ...Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - "Il rinvio a giudizio di Matteo Salvini per sequestro di persona è un piccolo passo avanti". Lo ha detto all'Adnkronos l'armatore della ong spagnola Open Arms Oscar Camp ...