Riaperture | Burioni | “Pass per spostamenti idea ottima”

"Secondo me l'idea del 'Pass' è ottima". Lo dice il virologo Roberto Burioni commentando, su Twitter, l'ipotesi di un Pass che darebbe la possibilità di muoversi liberamente su tutto il territorio nazionale e avere l'accesso a determinati eventi, sia culturali che sportivi. "Impedire a chi rifiuta il vaccino i movimenti e l'ingresso nei bar e nei ristoranti sarà più efficace di qualunque obbligo nello spingere gli indecisi a vaccinarsi", aggiunge Burioni.

