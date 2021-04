Prossima giornata Serie A: orari, tv, programma, streaming DAZN e Sky 20-22 aprile (Di domenica 18 aprile 2021) La trentaduesima giornata della Serie A 2020-2021 di calcio si giocherà tra martedì 20 e giovedì 22 aprile. Si inizierà martedì 20 con una gara alle 20.45, poi mercoledì 21 si giocheranno sette incontri, uno alle 18.30 e sei alle 20.45, ed infine giovedì 22 si disputeranno due gare, una alle 18.30 ed una alle 20.45. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della trentaduesima giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e DAZN come di seguito specificato. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle partite principali. Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva. ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) La trentaduesimadellaA 2020-2021 di calcio si giocherà tra martedì 20 e giovedì 22. Si inizierà martedì 20 con una gara alle 20.45, poi mercoledì 21 si giocheranno sette incontri, uno alle 18.30 e sei alle 20.45, ed infine giovedì 22 si disputeranno due gare, una alle 18.30 ed una alle 20.45. Di seguito il calendario completo, ildettagliato e glidi tutte le partite della trentaduesimadellaA 2020-2021 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky ecome di seguito specificato. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle partite principali. Abbonati ora ae guarda 3 partite diA TIM ain esclusiva. ...

