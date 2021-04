Prodezza di Rebic | risposta di Destro | Milan-Genoa 1 a 1 all’intervallo

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 18 aprile 2021) Termina 1-1 il primo tempo fraper l'anticipo della 31a giornata. I rossoneri sono partiti forte con il gol di Antesfruttando una punizione di Calhanoglu respinta per poi ribadire in rete con un gran sinistro al volo. Ladelè arrivata al 37? con il colpo di testa vincente dell'ex di turno Mattiache sfrutta il corner di Zajc anticipando Tomori. E' comunque unche non resta a guardare che ha provato un paio di volte a farsi vedere dalle parti di Donnarumma. Da segnalare l'ammonizione di Goldaniga al minuto 26.