Napoli-Inter live dalle 20.45: c'è Zielinski, Mertens va in panchina (Di domenica 18 aprile 2021) Big match sotto la luce dei riflettori allo stadio Maradona. Il Napoli di Gattuso cerca punti pesanti per agganciare la Juventus all'ultimo posto utile per la qualificazione alla prossima... Leggi su ilmattino (Di domenica 18 aprile 2021) Big match sotto la luce dei riflettori allo stadio Maradona. Ildi Gattuso cerca punti pesanti per agganciare la Juventus all'ultimo posto utile per la qualificazione alla prossima...

Advertising

Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi #18 aprile ? Primo match ball per l'Inter a Napoli ? Nella Juve 'staffetta'… - FcInterNewsit : VIDEO - Zenga: 'Per me Inter-Napoli sono solo 3 numeri: 28.5.89. Che vittoria!' - Inter : ?? | ALLENAMENTO Tornano al lavoro i nerazzurri, in campo al Centro Sportivo Suning per preparare la trasferta di N… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TWEET SSCN - Napoli-Inter, azzurri in campo per il riscaldamento prima della partita - ArmandoAreniell : Che sia una partita all'insegna dello spettacolo, senza polemiche e cose futili. Buon #Napoli-#Inter a tutti #NapoliInter -