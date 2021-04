Napoli, giovani sorpresi in una festa abusiva in un B&B: pioggia di sanzioni (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Le prossime riaperture hanno rianimato gli animi di alcuni giovani che, complice il compleanno di uno di loro, hanno deciso di organizzare una festa “clandestina” in una stanza di un B&B napoletano. Erano quasi le 23 e alcuni residenti hanno segnalato al 112 un gran baccano provenire da un palazzo del centralissimo corso Garibaldi. Quando i carabinieri della compagnia Stella hanno raggiunto il luogo indicato, hanno sorpreso 17 ragazzi di età compresa tra i 18 e i 20 anni mentre festeggiavano un compleanno con tanto di buffet. Tutti assembrati in pochissimo spazio, rigorosamente senza mascherina: 5 di loro si trovavano fuori dal comune di residenza. Sono stati multati e immediatamente allontanati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Le prossime riaperture hanno rianimato gli animi di alcuniche, complice il compleanno di uno di loro, hanno deciso di organizzare una“clandestina” in una stanza di un B&B napoletano. Erano quasi le 23 e alcuni residenti hanno segnalato al 112 un gran baccano provenire da un palazzo del centralissimo corso Garibaldi. Quando i carabinieri della compagnia Stella hanno raggiunto il luogo indicato, hanno sorpreso 17 ragazzi di età compresa tra i 18 e i 20 anni mentre festeggiavano un compleanno con tanto di buffet. Tutti assembrati in pochissimo spazio, rigorosamente senza mascherina: 5 di loro si trovavano fuori dal comune di residenza. Sono stati multati e immediatamente allontanati. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

