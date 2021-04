Motogp, Quartararo vince in Portogallo davanti a Bagnaia (Di domenica 18 aprile 2021) PORTIMAO (Portogallo) (ITALPRESS) – Fabio Quartararo si aggiudica il Gran Premio del Portogallo. Sul circuito di Portimao, il francese della Yamaha fa gara di testa e gestisce in solitaria dopo la caduta di Alex Rins, che perde il controllo della sua Suzuki quando era in seconda posizione. Lo spagnolo è comunque in buona compagnia: fuori anche Johann Zarco. Al secondo posto Francesco Bagnaia (Ducati), che resiste agli attacchi del campione del mondo in carica, Joan Mir (Suzuki). Ai piedi del podio Franco Morbidelli (4°) su Yamaha, termina settimo Marc Marquez al primo GP dopo nove mesi. Out anche Valentino Rossi a 11 giri dal termine quando il ‘Dottorè, lottava per la top-10. Termina anzitempo anche la gara del padrone di casa e campione a Portimao del 2020, Miguel Oliveira.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 aprile 2021) PORTIMAO () (ITALPRESS) – Fabiosi aggiudica il Gran Premio del. Sul circuito di Portimao, il francese della Yamaha fa gara di testa e gestisce in solitaria dopo la caduta di Alex Rins, che perde il controllo della sua Suzuki quando era in seconda posizione. Lo spagnolo è comunque in buona compagnia: fuori anche Johann Zarco. Al secondo posto Francesco(Ducati), che resiste agli attacchi del campione del mondo in carica, Joan Mir (Suzuki). Ai piedi del podio Franco Morbidelli (4°) su Yamaha, termina settimo Marc Marquez al primo GP dopo nove mesi. Out anche Valentino Rossi a 11 giri dal termine quando il ‘Dottorè, lottava per la top-10. Termina anzitempo anche la gara del padrone di casa e campione a Portimao del 2020, Miguel Oliveira.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Motogp, Quartararo vince in Portogallo davanti a Bagnaia - - Corriere : MotoGp a Portimao: Quartararo vince su Bagnaia e Mir. Cade Rossi, Marquez 7° - grotetony : RT @Eurosport_NL: Not sure of Fabio Quartararo or Cristiano Ronaldo? #MotoGP #PortugueseGP - BigGuy_BagasK : RT @Eurosport_NL: Not sure of Fabio Quartararo or Cristiano Ronaldo? #MotoGP #PortugueseGP - lifestyleblogit : MotoGp Portogallo, Quartararo vince e Rossi cade - -