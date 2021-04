MotoGp: Quartararo vince e passa in testa al mondiale (Di domenica 18 aprile 2021) Bellissima gara della MotoGp sul difficile circuito di Portimao in Portogallo, i top team si sono mostrati tutti competitivi portando sul podio 3 case motociclistiche diverse. Yamaha ha dominato con Fabio Quartararo, che a un certo punto ha deciso di rompere gli indugi ed è andato in fuga, dietro di lui si è scatenata una bagarre tra la Suzuki di Rins, la Ducati di Zarco e quella di Miller. Nel corso dei giri prima si è autoeliminato Miller, poi Zarco e infine Rins. Le cadute di questi ultimi hanno aperto la strada a Bagnaia, Mir e Morbidelli con l’alfiere Ducati che è riuscito a mettersi sul secondo gradino del podio. Nelle retrovie ancora grosse difficoltà per Valentino Rossi, scivolato mentre era in 12 esima posizione. Marc Marquez ha fatto una buona gara come era prevedibile in difesa, dopo un ottima partenza ha dovuto fare i conti con l’assenza ... Leggi su italiasera (Di domenica 18 aprile 2021) Bellissima gara dellasul difficile circuito di Portimao in Portogallo, i top team si sono mostrati tutti competitivi portando sul podio 3 case motociclistiche diverse. Yamaha ha dominato con Fabio, che a un certo punto ha deciso di rompere gli indugi ed è andato in fuga, dietro di lui si è scatenata una bagarre tra la Suzuki di Rins, la Ducati di Zarco e quella di Miller. Nel corso dei giri prima si è autoeliminato Miller, poi Zarco e infine Rins. Le cadute di questi ultimi hanno aperto la strada a Bagnaia, Mir e Morbidelli con l’alfiere Ducati che è riuscito a mettersi sul secondo gradino del podio. Nelle retrovie ancora grosse difficoltà per Valentino Rossi, scivolato mentre era in 12 esima posizione. Marc Marquez ha fatto una buona gara come era prevedibile in difesa, dopo un ottima partenza ha dovuto fare i conti con l’assenza ...

