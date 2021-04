MotoGp Portogallo, Quartararo vince e Rossi cade (Di domenica 18 aprile 2021) Fabio Quartararo vince il Gp del Portogallo e centra la seconda vittoria consecutiva in MotoGp. Il francese della Monster Energy Yamaha MotoGp trionfa sulla pista di Portimao davanti all’italiano Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, e al campione del mondo, lo spagnolo Joan Mir, Team Suzuki Ecstar. Ai piedi del podio Franco Morbidelli, Petronas Yamaha Srt. Settimo posto per Marc Marquez, Honda, al rientro dopo il lungo infortunio. Valentino Rossi è caduto dopo 15 dei 25 giri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 aprile 2021) Fabioil Gp dele centra la seconda vittoria consecutiva in. Il francese della Monster Energy Yamahatrionfa sulla pista di Portimao davanti all’italiano Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, e al campione del mondo, lo spagnolo Joan Mir, Team Suzuki Ecstar. Ai piedi del podio Franco Morbidelli, Petronas Yamaha Srt. Settimo posto per Marc Marquez, Honda, al rientro dopo il lungo infortunio. Valentinoè caduto dopo 15 dei 25 giri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

