Meghan Markle ha visto in tv quello che è accaduto dopo i funerali del principe Filippo: ne sarà stata felice? (Di domenica 18 aprile 2021) I fratelli si sono parlati. Anzi, hanno fatto un pezzo di strada insieme verso Windsor dalla cappella di St.George, loro due e Kate, ripresi dalle telecamere di mezzo mondo. William e Harry. I grandi esperti della famiglia reale, quelli che hanno sempre la loro teoria da esporre ai tabloid britannici, giurano che tra i due abbia regnato il silenzio dopo l’intervista che Harry e Meghan hanno rilasciato a Oprah Winfrey. “Solo una gelida telefonata”. Vero? Probabilmente vicino al vero. Impossibile, però, arrivare fino alle stanze reali così come impossibile sapere se l’incontro dopo il funerale del nonno Filippo di Edimburgo, ieri 17 aprile, sia stato dettato dalla voglia di riconciliazione o da quella di zittire i pettegolezzi. Fatto sta che i tre erano insieme. Con Kate. Come ai vecchi tempi, quando la moglie di William ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) I fratelli si sono parlati. Anzi, hanno fatto un pezzo di strada insieme verso Windsor dalla cappella di St.George, loro due e Kate, ripresi dalle telecamere di mezzo mondo. William e Harry. I grandi esperti della famiglia reale, quelli che hanno sempre la loro teoria da esporre ai tabloid britannici, giurano che tra i due abbia regnato il silenziol’intervista che Harry ehanno rilasciato a Oprah Winfrey. “Solo una gelida telefonata”. Vero? Probabilmente vicino al vero. Impossibile, però, arrivare fino alle stanze reali così come impossibile sapere se l’incontroil funerale del nonnodi Edimburgo, ieri 17 aprile, sia stato dettato dalla voglia di riconciliazione o da quella di zittire i pettegolezzi. Fatto sta che i tre erano insieme. Con Kate. Come ai vecchi tempi, quando la moglie di William ...

Advertising

fanpage : Meghan Markle ha assistito ai funerali del Principe Filippo da casa, inviata una ghirlanda speciale… - FQMagazineit : Meghan Markle ha visto in tv quello che è accaduto dopo i funerali del principe Filippo: ne sarà stata felice? - la_staxy : RT @folklorve: Non riesco a leggere per l’ennesima volta “Meghan Markle arrampicatrice sociale” quando Kate Middleton lo ha fatto veramente… - SmorfiaDigitale : Regina Elisabetta, nel giorno del funerale quel dettaglio: 'Quando l'ha indossat... - rainbowoutsider : RT @folklorve: Non riesco a leggere per l’ennesima volta “Meghan Markle arrampicatrice sociale” quando Kate Middleton lo ha fatto veramente… -

Ultime Notizie dalla rete : Meghan Markle Regina Elisabetta, nel giorno del funerale quel dettaglio: "Quando l'ha indossato". Una frecciata a Meghan Markle? Un dettaglio non è passato inosservato durante i funerali del principe Filippo . A notarlo i grandi esperti della famiglia Reale. La moglie del duca di Edimburgo, la regina Elisabetta , durante il ...

Funerale Principe Filippo, William e Harry si sono parlati La moglie di Harry Meghan Markle, come è noto non ha preso parte alle esequie del Duca di Edimburgo rimanendo a casa con il figlio Archie e incinta di sette mesi. Al termine della cerimonia l'...

Meghan Markle, l omaggio dalla California per il principe Filippo Vanity Fair Italia L’ultimo sfregio di Kate a Meghan: le perle di Diana al funerale di Filippo Meglio ancora, se la duchessa abbia voluto lanciare un messaggio neanche troppo velato a Meghan Markle, l’assente eccellente alle esequie di Filippo. La duchessa di Sussex non ha partecipato al triste ...

La road map di Enrico Letta, dalle Agorà al “partito nuovo” Poi, da luglio, partirà il viaggio delle Agorà Democratiche la cui meta sarà quel “partito nuovo” prefigurato da Enrico Letta durante la sua relazione all’assemblea che lo ha eletto segretario. Al pun ...

Un dettaglio non è passato inosservato durante i funerali del principe Filippo . A notarlo i grandi esperti della famiglia Reale. La moglie del duca di Edimburgo, la regina Elisabetta , durante il ...La moglie di Harry, come è noto non ha preso parte alle esequie del Duca di Edimburgo rimanendo a casa con il figlio Archie e incinta di sette mesi. Al termine della cerimonia l'...Meglio ancora, se la duchessa abbia voluto lanciare un messaggio neanche troppo velato a Meghan Markle, l’assente eccellente alle esequie di Filippo. La duchessa di Sussex non ha partecipato al triste ...Poi, da luglio, partirà il viaggio delle Agorà Democratiche la cui meta sarà quel “partito nuovo” prefigurato da Enrico Letta durante la sua relazione all’assemblea che lo ha eletto segretario. Al pun ...