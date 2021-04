LIVE F1, GP Imola in DIRETTA: Verstappen al comando dopo un contatto con Hamilton! 3° Leclerc, piove! (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5° giro/63 La pit-lane è chiusa in questa fase, dunque Schumacher non può rientrare per montare l’ala. 5° giro/63 Ora torna a piovere un po’ più forte. Un vantaggio per Gasly, che tra i top10 è l’unico con le gomme full wet. 5° giro/63 Mick Schumacher (Haas), mentre andava a zigzag per riscaldare le gomme, è andato in testacoda, picchiando l’ala contro le barriere e distruggendola! 4° giro/63 La classifica provvisoria: 1 Max Verstappen Red Bull RacingLEADER – – 2 Lewis HAMILTON Mercedes+1.440 – –3 Charles Leclerc Ferrari+2.299 – – 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+3.272 – – 5 Daniel RICCIARDO McLaren+5.990 – – 6 Pierre GASLY AlphaTauri+6.678 – – 7 Lance STROLL Aston Martin+8.588 – –8 Carlos SAINZ Ferrari+11.042 – – 9 Lando NORRIS McLaren+12.708 – – 10 Valtteri BOTTAS ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5° giro/63 La pit-lane è chiusa in questa fase, dunque Schumacher non può rientrare per montare l’ala. 5° giro/63 Ora torna a piovere un po’ più forte. Un vantaggio per Gasly, che tra i top10 è l’unico con le gomme full wet. 5° giro/63 Mick Schumacher (Haas), mentre andava a zigzag per riscaldare le gomme, è andato in testacoda, picchiando l’ala contro le barriere e distruggendola! 4° giro/63 La classifica provvisoria: 1 MaxRed Bull RacingLEADER – – 2 Lewis HAMILTON Mercedes+1.440 – –3 CharlesFerrari+2.299 – – 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+3.272 – – 5 Daniel RICCIARDO McLaren+5.990 – – 6 Pierre GASLY AlphaTauri+6.678 – – 7 Lance STROLL Aston Martin+8.588 – –8 Carlos SAINZ Ferrari+11.042 – – 9 Lando NORRIS McLaren+12.708 – – 10 Valtteri BOTTAS ...

SkySportF1 : ???? SUPER MAX MOSTRA I MUSCOLI AL VIA (giro 4/63??) ?? Safety car per l'incidente di Latifi ?? Il LIVE ?… - 3nat34 : RT @SkySportF1: ???? SUPER MAX MOSTRA I MUSCOLI AL VIA (giro 4/63??) ?? Safety car per l'incidente di Latifi ?? Il LIVE ? - Etzi2891 : RT @SkySportF1: ???? SUPER MAX MOSTRA I MUSCOLI AL VIA (giro 4/63??) ?? Safety car per l'incidente di Latifi ?? Il LIVE ? - Edgardus4000 : RT @SkySportF1: ???? SUPER MAX MOSTRA I MUSCOLI AL VIA (giro 4/63??) ?? Safety car per l'incidente di Latifi ?? Il LIVE ? - PlanetR7_ : RT @SkySportF1: ???? SUPER MAX MOSTRA I MUSCOLI AL VIA (giro 4/63??) ?? Safety car per l'incidente di Latifi ?? Il LIVE ? -