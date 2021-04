Lance Armstrong correva con un motore nascosto: nuove pesanti accuse all’ex numero 1 del ciclismo (Di domenica 18 aprile 2021) A quasi dieci dalla squalifica a vita, spuntano nuove indiscrezioni sulla travagliata carriera di Lance Armstrong. Il ciclista statunitense era considerato uno degli sportivi più forti e vincenti di sempre. Vincitore di sette Tour de France, Armstrong aveva inoltre combattuto e vinto un cancro ai testicoli, diventando il simbolo della lotta a questa malattia. E L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 18 aprile 2021) A quasi dieci dalla squalifica a vita, spuntanoindiscrezioni sulla travagliata carriera di. Il ciclista statunitense era considerato uno degli sportivi più forti e vincenti di sempre. Vincitore di sette Tour de France,aveva inoltre combattuto e vinto un cancro ai testicoli, diventando il simbolo della lotta a questa malattia. E L'articolo NewNotizie.it.

Londra città quasi aperta ... zeppi di recenti licenziati che non possono investire denaro in uno scooter, e tamponano il misero assegno di disoccupazione vestendo i panni di Lance Armstrong. Nella transizione da città chiusa a ...

Quell'imbroglione di Lance Armstrong | Contrasti RivistaContrasti Quell'imbroglione di Lance Armstrong L’ultima su di lui ci arriva così per articolo di un francese, Antoine Vayer, che su Mundo Deportivo ha spiegato che il sette volte maglia gialla aveva “inoltre” un trucco per guadagnare velocità a di ...

Armstrong: motorino nella bici? Nuovi (inquietanti) dettagli Alcuni video mostrerebbero un metodo comune: mano di Lance sulla parte posteriore della sella e velocità che aumenta ...

