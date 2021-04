F1 oggi | GP Imola 2021 | orario gara | tv | streaming | programma Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di domenica 18 aprile 2021), domenica 18 aprile, prenderà il via alle ore 15.00 il GP di, secondo round del Mondialedi F1. Sul tracciato del Santerno assisteremo a unamolto interessante, il cui esito non è affatto scontato. Lewis Hamilton partirà dalla pole-position. Il britannico ha ottenuto la p.1 n.99 in carriera e continua ad aggiornare i suoi record. La voglia è di fare lo stesso anche ine con la Mercedes vista nel corso dei turni di prove ne ha tutte le possibilità. Lewis, però, dovrà guardarsi dal duo Red Bull Sergio Perez/Max Verstappen che partirà immediatamente alle sue spalle. Un’occasione persa per entrambi gli alfieri di Milton Keynes quella del time-attack, dal momento che avrebbero potuto estrarre qualcosa di meglio dalla monoposto anglo-austriaca. Su di una pista dove il sorpasso è ...