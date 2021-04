È scontro sul coprifuoco. Salvini: “Lo cancelleremo”. Sileri: “Troppo presto per toglierlo” (Di domenica 18 aprile 2021) Le riaperture annunciate dal premier Draghi e dal ministro Speranza non accontentano tutte le parti politiche. Il nuovo scontro nella maggioranza di governo è sul coprifuoco. Il leader della Lega Matteo Salvini ha fatto sapere che la sua intenzione è quella di cancellarlo. Mentre il fronte dei rigoristi (ma anche diversi esperti neutri) ritengono che al momento non ci siano le condizioni per fare un passo di questo tipo. Un passo che sarebbe decisamente più lungo della gamba. E Palazzo Chigi chiarisce che per il governo il coprifuoco è “un punto fermo”: resterà in vigore almeno fino al 30 maggio. Salvini: “Lo cancelleremo” Lega e Fratelli d’Italia si sono scherati contro il coprifuoco. “Riapertura bar, ristoranti, attività sportive, economiche e culturali all’aperto ... Leggi su tpi (Di domenica 18 aprile 2021) Le riaperture annunciate dal premier Draghi e dal ministro Speranza non accontentano tutte le parti politiche. Il nuovonella maggioranza di governo è sul. Il leader della Lega Matteoha fatto sapere che la sua intenzione è quella di cancellarlo. Mentre il fronte dei rigoristi (ma anche diversi esperti neutri) ritengono che al momento non ci siano le condizioni per fare un passo di questo tipo. Un passo che sarebbe decisamente più lungo della gamba. E Palazzo Chigi chiarisce che per il governo ilè “un punto fermo”: resterà in vigore almeno fino al 30 maggio.: “Lo” Lega e Fratelli d’Italia si sono scherati contro il. “Riapertura bar, ristoranti, attività sportive, economiche e culturali all’aperto ...

