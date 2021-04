Donatella Rettore, chi è la splendida splendente: carriera e successi (Di domenica 18 aprile 2021) Donatella Rettore da sempre è stata avanti con i tempi, soprattutto perché nasce con l’arte nel sangue, tramite la sua ironia e spregiudicatezza è riuscita a conquistare l’Europa. Donatella Rettore, chi è la cantante che ha fatto sognare tutta l’Europa (Getty Images)Una delle artiste più importanti nel panorama musicale italiano, è stata sempre capace di spaziare tra diversi temi e musicalità, quello che non tutti sanno è che nella sua carriera ha precorso i tempi. La carriera dell’artista è stata un’escalation molto rapita, la quale ha portato la cantante ad avere successo sia con il pubblico italiano e sia con il pubblico internazionale. L’abilità di mixare testi e musica con ironia e spregiudicatezza, l’ha proposta sempre come artista all’avanguardia con i tempi, ... Leggi su ck12 (Di domenica 18 aprile 2021)da sempre è stata avanti con i tempi, soprattutto perché nasce con l’arte nel sangue, tramite la sua ironia e spregiudicatezza è riuscita a conquistare l’Europa., chi è la cantante che ha fatto sognare tutta l’Europa (Getty Images)Una delle artiste più importanti nel panorama musicale italiano, è stata sempre capace di spaziare tra diversi temi e musicalità, quello che non tutti sanno è che nella suaha precorso i tempi. Ladell’artista è stata un’escalation molto rapita, la quale ha portato la cantante ad avere successo sia con il pubblico italiano e sia con il pubblico internazionale. L’abilità di mixare testi e musica con ironia e spregiudicatezza, l’ha proposta sempre come artista all’avanguardia con i tempi, ...

