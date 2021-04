Deragliamento in Egitto, quasi 100 le vittime (Di domenica 18 aprile 2021) Un bilancio disastroso quello del Deragliamento che è avvenuto in Egitto a Nord de "Il Cairo". Non sarebbe ancora nota la causa dell'incidente. Egitto, treno deragliato a nord de “Il Cairo”: almeno 97 i feriti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 18 aprile 2021) Un bilancio disastroso quello delche è avvenuto ina Nord de "Il Cairo". Non sarebbe ancora nota la causa dell'incidente., treno deragliato a nord de “Il Cairo”: almeno 97 i feriti su Notizie.it.

Advertising

cstn84 : Deragliamento di un treno a nord del #Cairo in #Egitto. Almeno 32 morti e diverse decine di feriti. E' il secondo i… - Marialuisamean1 : Il deragliamento di un treno passeggeri in Egitto provoca dozzine di vittime - ABC News - MuredduGiovanni : RT @enricoparenti2: Egitto, almeno 32 morti per il deragliamento di un treno - Video - enricoparenti2 : Egitto, almeno 32 morti per il deragliamento di un treno - Video - cstn84 : In #Egitto, un altro dei dittatori di cui si ha bisogno, spende miliardi in commesse militari. Intanto, secondo de… -