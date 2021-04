Covid | ristoratori a Città della Pieve | vogliamo riaprire

(Di domenica 18 aprile 2021) "subito in sicurezza. I piatti che oggi abbiamo preparato per donare al presidente del Consiglio Draghi liservire nei nostri ristoranti, non ce la facciamo più": a dirlo è ...

... dove il premier ha una casa, per riaccendere i riflettori sui temi della crisi che ha colpito il settore della ristorazione e del food in generale a causa dell'emergenza. "Vogliamo date certe ...Multati con la sanzione anti -i 37 avventori trovati all'interno e denunciato lui stesso. La polizia è intervenuta verso le 20. La denuncia stavolta è scattata perché El Hawi per esercitare la ..."Vogliamo date certe sulle riaperture. Poter fare ristorazione all'aperto non basta, soprattutto in questa stagione in cui per mangiare fuori fa ancora freddo", ha aggiunto Ciccotti, sostenuto, tra gl ...(ANSA) - CITTA' DELLA PIEVE (PERUGIA), 18 APR - "Vogliamo riaprire subito in sicurezza. I piatti che oggi abbiamo preparato per donare al presidente del Consiglio Draghi li vogliamo servire nei nostri ...