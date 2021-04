Benevento | Glik | «Abbiamo regalato il primo tempo | ci aspettano due sfide importanti»

(Di domenica 18 aprile 2021) Kamilha parlato dopo la sconfitta rimediata dalsul campo della Lazio. Le sue parole Kamilha parlato dopo la sconfitta rimediata dalsul campo della Lazio. Le sue parole raccolta OttoPagine. PRESTAZIONE – «il, questo è il nostro rammarico. La Lazio è riuscita a concretizzare quanto concesso. Spero che il punto di partenza sia un secondofatto molto bene. Non è facile partire sotto di tre gol, non tutte sarebbero capaci di rimontare e siamo riusciti a sfiorare addirittura il pareggio. Dobbiamo ripartire da qui». PROSSIMI INCONTRI – «Anche contro il Sassuolodato vita a un secondopositivo. E’ difficile spiegare qual è il ...

