Basket, Serie A 2020-2021: Varese interrompe la striscia di successi di Treviso, Venezia mette KO la Fortitudo (Di domenica 18 aprile 2021) Sono state quattro le partite della ventottesima giornata di Serie A 2020-2021 di pallacanestro che si sono tenute durante questo pomeriggio. Ad aprire le danze è stato un match fondamentale in ottica playoff tra l'Allianz Palacanestro Trieste e la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. A trionfare sono stati i primi con il risultato finale di 101-88. Questa vittoria permette ai triestini di rafforzare la loro settima posizione in classifica, mentre l'ex Scavolini vede la post season allontanarsi sempre più. I migliori in campo sono stati un Marcos Delia da 25 punti e un Davide Alviti da 24. Nel secondo match del pomeriggio, invece, la Reyer Venezia ha battuto la Fortitudo Bologna con un netto 92-76. MVP dell'incontro uno Stefano Tonut che ha guidato i suoi al successo ...

