Barella | “Scudetto più vicino? Non ci nascondiamo ma dobbiamo vincere ancora tante partite”

Il centrocampista dell'Inter, Nicolò Barella ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio con il Napoli. Queste le sue parole: "Scudetto più vicino? Non è un segreto che sia il nostro obiettivo, ma ci sono tante partite e ogni risultato aggiungerà un mattoncino alla nostra cavalcata. Sicuramente abbiamo trovato la quadratura giusta, sappiamo che lì davanti Romelu, Alexis e Lauti possono aiutarci a portare a casa il risultato. È quello che ci chiede il mister e proviamo a farlo ogni giorno. Non è ancora finita per lo Scudetto, dobbiamo vincere ancora tante partite".

