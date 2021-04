Atalanta Juve, Chiellini taglia il traguardo delle 400 presenze in Serie A con i bianconeri (Di domenica 18 aprile 2021) Giorgio Chiellini tocca quota 400 presenze in Serie A con la maglia della Juventus: la società lo elogia – FOTO Altro grande traguardo di Giorgio Chiellini con la maglia della Juventus: il capitano bianconero conferma il suo ruolo importantissimo nella storia del club. Al Gewiss Stadium, Chiellini trova la presenza numero 400 in Serie A con la maglia della Juventus. Quarto in classifica in bianconero, dietro solo a Gigi Buffon, Alessandro Del Piero e Giampiero Boniperti. L’ennesimo traguardo di una carriera quasi unicamente in bianconero. Questa è la presenza numero 4?0?0? in campionato in bianconero per Capitan @Chiellini. Giorgio #AtalantaJuve ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Giorgiotocca quota 400inA con la maglia dellantus: la società lo elogia – FOTO Altro grandedi Giorgiocon la maglia dellantus: il capitano bianconero conferma il suo ruolo importantissimo nella storia del club. Al Gewiss Stadium,trova la presenza numero 400 inA con la maglia dellantus. Quarto in classifica in bianconero, dietro solo a Gigi Buffon, Alessandro Del Piero e Giampiero Boniperti. L’ennesimodi una carriera quasi unicamente in bianconero. Questa è la presenza numero 4?0?0? in campionato in bianconero per Capitan @. Giorgio #...

Advertising

juventusfc : Recap ?? Il punto di Mister @Pirlo_official sulla sfida di domani ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte, è iniziata #AtalantaJuve! Forza, ragazzi, ?????????? ??N?????????? e #????N??????????????N??! ?? ???? ???????? ?????????? ?… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Pirlo annuncia il forfait di #Ronaldo per Atalanta-Juve: 'Problema al flessore' ? - Zarrico : RT @SandroSca: Fun Fact Atalanta unica in A senza rossi Juve squadra in A con più rossi Atalanta solo 4° per gialli Ma 2° per falli commes… - longlivejlv : Ma Atalanta Juve l’ho messa al pc ma non sto vedendo tante occasioni, ho visto due tiri nei primi 45 minuti, non so… -