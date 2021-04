Antonio Conte, l’emblema del ‘manager che vuole vincere’ (Di domenica 18 aprile 2021) Sono certo che non sarò mai tacciato di tradimento alla mia fede azzurra se ritorno sull’argomento di Antonio Conte “allenatore vincente”. Già nell’agosto scorso, su queste colonne, scrissi che da tifoso del Napoli avrei preferito lo scioglimento del suo rapporto professionale con l’Inter perché lo scudetto non gli sarebbe, purtroppo, sfuggito. I “segnali” di una gestione vincente all’interno di una organizzazione si percepiscono quando si prepara il tessuto culturale per poi arrivare al successo. Tracciare la strada del successo, pianificare la vittoria è una fase molto più difficile da valutare perché noi tutti poi siamo abituati a vedere l’ultima scena del film, la vittoria. Ma quei segnali, molti dei quali politically uncorrect, erano invece molto evidenti. Innanzitutto “un manager che vuole vincere” in una azienda privata si fa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Sono certo che non sarò mai tacciato di tradimento alla mia fede azzurra se ritorno sull’argomento di“allenatore vincente”. Già nell’agosto scorso, su queste colonne, scrissi che da tifoso del Napoli avrei preferito lo scioglimento del suo rapporto professionale con l’Inter perché lo scudetto non gli sarebbe, purtroppo, sfuggito. I “segnali” di una gestione vincente all’interno di una organizzazione si percepiscono quando si prepara il tessuto culturale per poi arrivare al successo. Tracciare la strada del successo, pianificare la vittoria è una fase molto più difficile da valutare perché noi tutti poi siamo abituati a vedere l’ultima scena del film, la vittoria. Ma quei segnali, molti dei quali politically uncorrect, erano invece molto evidenti. Innanzitutto “un manager chevincere” in una azienda privata si fa ...

Advertising

Inter : ?? | LIVE la conferenza di Antonio Conte - Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #InterCagliari! ???? #FORZAINTER ???? - tancredipalmeri : Da fonti interne risulta che Cristiano Ronaldo non abbia gettato la maglia, bensì che Antonio Conte abbia fatto il dito medio - ilnapolionline : Antonio Conte: 'A Napoli niente calcoli, non siamo ragionieri. All'Inter sono sempre io il problema' -… - antonel87411901 : Dai uno sguardo al mio ultimo articolo: L'eterno presente del commissario Antonio Conte -