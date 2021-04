Addio a Luigi Covatta

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 18 aprile 2021), per gli amici Gino, è stato un amico importante, un pezzo di storia nobile della politica italiana. Mi veniva a trovare, a volte insieme a Gennaro Acquaviva, a Corso Trieste e ogni volta prima di incontrarli pensavo che fossero belle persone ma in fondo tributi ad una storia importante. Ma ogni volta le conversazioni erano preziose, ricche di proiezioni sul futuro. Ci eravamo ritrovati al Cnel parlando degli accordi Fiat e si era appassionato della mia sfacciataggine nel non avere alcun ritegno e paura e raccontare quella pagina di storia sindacale. Un paese che chiedeva di rinnegare chi ha salvato l’automotive e qualcuno che diceva, “ascoltate, riflettete e giudicate e poi vergognatevi per quello che avete scritto sugli accordi Fiat”. Questa irriverenza aconvinceva.era prima di ...