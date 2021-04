A Roma parte la sperimentazione delle 'strade scolastiche' (Di domenica 18 aprile 2021) AGI - Inizierà a partire da martedì 20 aprile la sperimentazione legata alla campagna nazionale 'strade scolastiche', un progetto che riguarda almeno 17 istituti della Capitale. Obiettivo, spiega il Campidoglio in una nota, è realizzare aree delimitate e sicure intorno alle scuole, così da consentire a tutti di raggiungerle anche a piedi o in bicicletta, riducendo allo stesso tempo l'inquinamento nei pressi degli istituti. L'intervento prevede la pedonalizzazione temporanea del tratto di strada in prossimità dell'ingresso della scuola interessata almeno una volta a settimana, durante l'orario di entrata e uscita degli studenti. Il progetto rientra nella sperimentazione di quanto previsto dal decreto Rilancio, che ha introdotto le 'zone scolastiche urbane'. In queste aree saranno comunque consentite la ... Leggi su agi (Di domenica 18 aprile 2021) AGI - Inizierà a partire da martedì 20 aprile lalegata alla campagna nazionale '', un progetto che riguarda almeno 17 istituti della Capitale. Obiettivo, spiega il Campidoglio in una nota, è realizzare aree delimitate e sicure intorno alle scuole, così da consentire a tutti di raggiungerle anche a piedi o in bicicletta, riducendo allo stesso tempo l'inquinamento nei pressi degli istituti. L'intervento prevede la pedonalizzazione temporanea del tratto di strada in prossimità dell'ingresso della scuola interessata almeno una volta a settimana, durante l'orario di entrata e uscita degli studenti. Il progetto rientra nelladi quanto previsto dal decreto Rilancio, che ha introdotto le 'zoneurbane'. In queste aree saranno comunque consentite la ...

Advertising

virginiaraggi : Il 17 Aprile di 77 anni fa avvenne il rastrellamento del Quadraro da parte delle truppe nazifasciste. Roma non dime… - virginiaraggi : Questa mattina sono stata in zona Acilia, nella parte sud-ovest della città, per affiancare l’associazione ACLI Rom… - repubblica : Partito il primo treno covid-free Roma-Milano: si sale a bordo solo con il test negativo - FioreFiorella5 : RT @PerpetuumAle: #Roma. Via Margutta, parte II. Degli stessi glicini, ma con uno sguardo più ampio, di zampilli da artisti, di improvvisi… - ruben_romano10 : RT @TizASRoma1927: Edin Dzeko nato a Sarajevo, 117 gol con la maglia della Roma. Terzo miglior marcatore di sempre, dietro solamente a Pruz… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma parte Probabili formazioni Atalanta Juventus/ Quote, Bonucci verso la panchina? Scontro diretto per la Champions league : da una parte ecco al Dea, che di ritorno dal 3 - 2 ... PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA/ Diretta tv, dubbio Mayoral - Dzeko QUOTE E PRONOSTICO Alla vigilia ...

Market solidali, continua l'iniziativa "Adotta una famiglia in difficoltà della tua città" ... l'opportunità e i tempi di sospensione dell'aiuto da parte del programma. Ma l'iniziativa "Adotta ... Spazio Conad Fasano (Conforama), Supermercati Despar Olive (via Dell'Artigianato, 84 e via Roma), ...

A Roma parte la sperimentazione delle 'strade scolastiche' AGI - Agenzia Italia A Roma parte la sperimentazione delle 'strade scolastiche' Progetto al via in 17 istituti: aree delimitate e sicure intorno alle scuole per permettere a tutti di raggiungerle anche a piedi o in bicicletta ...

Compagnia del Cigno, nella seconda stagione Milano chiama Roma Ambientazioni e protagonisti capitolini nel capitolo numero due della serie di Ivan Cotroneo, in onda domenica su Raiuno ...

Scontro diretto per la Champions league : da unaecco al Dea, che di ritorno dal 3 - 2 ... PROBABILI FORMAZIONI TORINO/ Diretta tv, dubbio Mayoral - Dzeko QUOTE E PRONOSTICO Alla vigilia ...... l'opportunità e i tempi di sospensione dell'aiuto dadel programma. Ma l'iniziativa "Adotta ... Spazio Conad Fasano (Conforama), Supermercati Despar Olive (via Dell'Artigianato, 84 e via), ...Progetto al via in 17 istituti: aree delimitate e sicure intorno alle scuole per permettere a tutti di raggiungerle anche a piedi o in bicicletta ...Ambientazioni e protagonisti capitolini nel capitolo numero due della serie di Ivan Cotroneo, in onda domenica su Raiuno ...