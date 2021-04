Weekend tra nuvole e schiarite, rare le piogge (Di sabato 17 aprile 2021) Con Tommaso Grieco del Centro Meteo Lombardo andiamo a scoprire che tempo farà a Bergamo e in provincia in questo fine settimana di metà aprile. ANALISI GENERALE Nuclei d’aria fresca scorrono lungo il bordo sud-orientale dell’alta pressione, ben piazzata sulla penisola scandinava: ne consegue un tempo incerto, ma con fenomeni solo brevi ed occasionali. Sabato 17 aprile 2021 Tempo Previsto: Nella notte ed al mattino cielo sereno o al più velato su tutta la Lombardia. In giornata avremo passaggi cumuliformi sparsi, più significativi sulle Prealpi orientali, ove potrebbe esserci occasione per qualche breve, locale e debole pioggia. In serata intensificazione della nuvolosità sui settori orientali. Temperature: minime stazionarie, tra 3°/7°C (con punte superiori nei grandi centri urbani), massime stazionarie, tra 14°/17°C. Domenica 18 aprile 2021 Tempo Previsto: Nella notte ... Leggi su bergamonews (Di sabato 17 aprile 2021) Con Tommaso Grieco del Centro Meteo Lombardo andiamo a scoprire che tempo farà a Bergamo e in provincia in questo fine settimana di metà aprile. ANALISI GENERALE Nuclei d’aria fresca scorrono lungo il bordo sud-orientale dell’alta pressione, ben piazzata sulla penisola scandinava: ne consegue un tempo incerto, ma con fenomeni solo brevi ed occasionali. Sabato 17 aprile 2021 Tempo Previsto: Nella notte ed al mattino cielo sereno o al più velato su tutta la Lombardia. In giornata avremo passaggi cumuliformi sparsi, più significativi sulle Prealpi orientali, ove potrebbe esserci occasione per qualche breve, locale e debole pioggia. In serata intensificazione della nuvolosità sui settori orientali. Temperature: minime stazionarie, tra 3°/7°C (con punte superiori nei grandi centri urbani), massime stazionarie, tra 14°/17°C. Domenica 18 aprile 2021 Tempo Previsto: Nella notte ...

