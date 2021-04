Web tax, la tassa è per la multinazionale ma a pagare è il consumatore (Di sabato 17 aprile 2021) L’Italia, insieme ad altri paesi della EU e non solo (India docet) si è posta il problema di tassare localmente gli utili delle “multinazionali del web” nel presupposto che queste evitassero, pur legalmente, di pagare il dovuto. Infatti, la vecchia regola tutt’ora vigente che stabilisce la ripartizione del reddito tra stato della sede centrale e quello periferico sulla base della presenza fisica dell’impresa viene sostanzialmente travolta dalle nuove imprese che riescono ad operare in tutto il mondo via web con una presenza fisica locale ridotta ai minimi termini. “Il fatto sostanziale è che la attuale web tax non raggiunge il risultato di tassare di più l’impresa in questione – spiega Giampiero Guarnerio, dottore commercialista e revisore legale di Rödl & Partner – ma paradossalmente ne aumenta gli utili potenziali, ed i ... Leggi su tpi (Di sabato 17 aprile 2021) L’Italia, insieme ad altri paesi della EU e non solo (India docet) si è posta il problema dire localmente gli utili delle “multinazionali del web” nel presupposto che queste evitassero, pur legalmente, diil dovuto. Infatti, la vecchia regola tutt’ora vigente che stabilisce la ripartizione del reddito tra stato della sede centrale e quello periferico sulla base della presenza fisica dell’impresa viene sostanzialmente travolta dalle nuove imprese che riescono ad operare in tutto il mondo via web con una presenza fisica locale ridotta ai minimi termini. “Il fatto sostanziale è che la attuale web tax non raggiunge il risultato dire di più l’impresa in questione – spiega Giampiero Guarnerio, dottore commercialista e revisore legale di Rödl & Partner – ma paradossalmente ne aumenta gli utili potenziali, ed i ...

