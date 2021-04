Uomini e Donne | rivelazione choc di un ex cavaliere che usciva con Gemma Galgani | “Sono uscito dal programma devastato | volevo andare in convento”

Leggi su isaechia

(Di sabato 17 aprile 2021) Un ex spasimante diha confessato che, dopo la sua frequentazione con la dama torinese, ha pensato di chiudersi in. Stiamo parlando di un exche durante il suo percorso fece molto discutere: Rocco Fredella. Dopo aver definitivamente chiuso con, Rocco ha trovato la felicità accanto alla sua attuale compagna Doriana Bertola. Come rivelato a FraLof per il sito PiùDonna.it, Rocco e la sua dolce metà vorrebbero presto convolare a nozze: Non escludo che ci sarà un futuro matrimonio, abbiamo posticipato solo a causa del Covid. Devo ringraziare ilperché è grazie alla trasmissione se ho conosciuto Doriana. Anche se ero andato lì per conquistare. Fredella ha poi parlato del periodo relativo alla sua frequentazione con la ...