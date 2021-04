“Un omaggio a lei”. Kate Middleton, occhi puntati sulla collana di perle ai funerali del principe Filippo (Di sabato 17 aprile 2021) Si sono svolti i funerali del principe Filippo, alla presenza di 30 invitati per rispetto della normativa anti-coronavirus. La regina Elisabetta è ovviamente apparsa molto triste per la scomparsa del coniuge e l’attenzione è stata rivolta anche ai fratelli William e Harry. I due erano divisi nel corteo dalla presenza del cugino per evitare ulteriori polemiche. Alla fine della cerimonia religiosa si sono scambiati alcune parole, anche se in molti hanno notato che c’era ancora tanta freddezza. Ciò che però è anche risaltato agli occhi della gente è stato l’accessorio indossato da Kate Middleton, moglie di William. Il suo cappotto e il cappellino con veletta sono stati bellissimi, ma è stata la sua scelta verso i gioielli ad aver catturato tutta la curiosità. Si è infatti trattato di un ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 aprile 2021) Si sono svolti idel, alla presenza di 30 invitati per rispetto della normativa anti-coronavirus. La regina Elisabetta è ovviamente apparsa molto triste per la scomparsa del coniuge e l’attenzione è stata rivolta anche ai fratelli William e Harry. I due erano divisi nel corteo dalla presenza del cugino per evitare ulteriori polemiche. Alla fine della cerimonia religiosa si sono scambiati alcune parole, anche se in molti hanno notato che c’era ancora tanta freddezza. Ciò che però è anche risaltato aglidella gente è stato l’accessorio indossato da, moglie di William. Il suo cappotto e il cappellino con veletta sono stati bellissimi, ma è stata la sua scelta verso i gioielli ad aver catturato tutta la curiosità. Si è infatti trattato di un ...

