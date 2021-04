Ultime Notizie Roma del 17-04-2021 ore 13:10 (Di sabato 17 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale informazione ancora a Bari trovati all’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi studio dal 26 aprile l’Italia comincerà riaprire il premier draghi illustra le decisioni della cabina di regia parlando di rischio ragionato fondato sui dati dei contagi in precedenza per le attività all’aperto compresa la ristorazione a pranzo e a cena una risposta al disagio per porre le basi della ripartenza dell’economia spiega ricordando che la premessa di tutto sarà nel rispetto delle norme di distanziamento dalla fine del mese si ricomincia all’aperto ma resta il coprifuoco alle 22 gli studenti tornano in presenza tranne che in zona rossa regole precise per il ritorno ai teatri cinema e musei si può tornare a giocare a calcetto dal primo maggio fino a 1000 presenze negli stadi il primo giugno al via le palestre dal primo luglio si potranno riorganizzare le ... Leggi su romadailynews (Di sabato 17 aprile 2021)dailynews radiogiornale informazione ancora a Bari trovati all’ascolto dalla redazione Gabriella Luigi studio dal 26 aprile l’Italia comincerà riaprire il premier draghi illustra le decisioni della cabina di regia parlando di rischio ragionato fondato sui dati dei contagi in precedenza per le attività all’aperto compresa la ristorazione a pranzo e a cena una risposta al disagio per porre le basi della ripartenza dell’economia spiega ricordando che la premessa di tutto sarà nel rispetto delle norme di distanziamento dalla fine del mese si ricomincia all’aperto ma resta il coprifuoco alle 22 gli studenti tornano in presenza tranne che in zona rossa regole precise per il ritorno ai teatri cinema e musei si può tornare a giocare a calcetto dal primo maggio fino a 1000 presenze negli stadi il primo giugno al via le palestre dal primo luglio si potranno riorganizzare le ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid, 341 positivi nelle Marche in 24 ore Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche "nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.513 tamponi: 2.484 nel percorso nuove diagnosi (di cui 750 nello screening con percorso Antigenico) e 2.029 ...

Primo sabato 'arancione' a Torino, folla in centro Un lento ritorno alla normalità, in attesa delle riaperture annunciate ieri dal premier Draghi, con i negozi che offrono ai clienti sconti e promozioni per rifarsi della chiusura delle ultime ...

Opera Roma, Premio Abbiati per il Barbiere di Siviglia ROMA, 17 APR - Il Barbiere di Siviglia, messo in scena dal Teatro dell' Opera di Roma, ha vinto il Premio Abbiati della critica musicale italiana come 'miglior spettacolo del 2020'. Il nuovo allestime ...

Lazio-Benevento: la conferenza di Farris Massimiliano Farris, vice allenatore della Lazio, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro il Benevento. Queste le sue dichiarazioni.

