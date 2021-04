Smalling dopo la rapina | “Grazie a tutti”

(Di sabato 17 aprile 2021) A poco più di ventiquattr’ore dallasubita, Chrisha lanciato un messaggio attraverso il suo profilo Instagram Chriscerca di lasciarsi alle spalle lache suo malgrado lo ha visto protagonista. Nella notte fra giovedì e venerdì, tretori hanno infatti fatto irruzione nell’abitazione del difensore della Roma. Quest’ultimo, vedendosi una pistola puntata addosso, non ha potuto far altro che consegnargli gioielli, Rolex e una somma di denaro. Il totale del bottino ammonterebbe ad alcune decine di migliaia di euro. Questa mattina, però,ha voluto lanciare un messaggio positivola: “Vorrei ringraziareper i vostri messaggi di vicinanza e il vostro supporto! Anche se molto ...

Spero che queste persone possano trovare un modo più significativo per vivere le loro vite, senza causare danni o angoscia agli altri', è il messaggio sui social di Chrisla paura di ...Ancora una volta il tecnico lusitano dovrà fare a meno di Kumbulla e, e pure Spinazzola ... Salvatore Sirigu, in isolamentoessere stato trovato positivo al coronavirus: sarà Milinkovic ...«Volevo ringraziare tutti per i messaggi di vicinanza e di supporto». Dopo la rapina a mano armata subita la notte tra giovedì e venerdì, la famiglia Smalling tira ...Giorno di riposo per il gruppo che oggi torna al lavoro. L’inglese assente giustificato dopo la rapina subita. Spinazzola può rientrare in una settimana ...