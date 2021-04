Sileri vuole tenerci ancora tutti ai domiciliari e si scaglia contro le riaperture: “Una follia” (Di sabato 17 aprile 2021) Pierpaolo Sileri di riaprire non vuole proprio sentirne parlare. E lo dice chiaro e tondo. Mentre Italia “festeggia” per la notizia di uno pseudo ritorno alla normalità, e soprattutto i ristoratori e i commercianti si preparano a tornare al lavoro dopo mesi di oblio e di abbandono da parte del governo, il sottosegretario alla Salute dice che si dovrebbe continuare a tenere tutto chiuso. Sileri a tal proposito è stato intervista da Open, a cui ha detto: “Dobbiamo essere realisti. I dati di oggi raccontano di un miglioramento e questo fa ben sperare. Ma riaprire così in anticipo può essere sbagliato”.



C’è un decreto che scade il 30 aprile, ricorda il sottosegretario che si aggrappa anche a quei 4 giorni. “La soluzione – continua Sileri – poteva essere quella di arrivare alla scadenza e ragionare sul mese di maggio ... Leggi su ilparagone (Di sabato 17 aprile 2021) Pierpaolodi riaprire nonproprio sentirne parlare. E lo dice chiaro e tondo. Mentre Italia “festeggia” per la notizia di uno pseudo ritorno alla normalità, e soprattutto i ristoratori e i commercianti si preparano a tornare al lavoro dopo mesi di oblio e di abbandono da parte del governo, il sottosegretario alla Salute dice che si dovrebbe continuare a tenere tutto chiuso.a tal proposito è stato intervista da Open, a cui ha detto: “Dobbiamo essere realisti. I dati di oggi raccontano di un miglioramento e questo fa ben sperare. Ma riaprire così in anticipo può essere sbagliato”.C’è un decreto che scade il 30 aprile, ricorda il sottosegretario che si aggrappa anche a quei 4 giorni. “La soluzione – continua– poteva essere quella di arrivare alla scadenza e ragionare sul mese di maggio ...

Advertising

NAPFLG : #MinisteroSanita' : Il vice SILERI, presente piu'volte al giorno in quasi tutti i programmi Radio-TV,vuole accaparr… - FrancescoMend17 : @ProfDraghi Buongiorno,spero che si sarà reso conto che personaggio è Speranza, ci vuole un medico e c'è Pierpaolo… - alfsalerno : @pbecchi Ma che cazzo dici ,il numero dei vaccinati con 2 dosi è in linea con gli altri paesi europei se non maggi… - LUCIaS_SIRO : @UbaldoLorenzo Ma scusate, Sileri 'osa' solo in TV ??????, ma al Ministero cosa fa?? Anche lui non vuole perdere la poltrona? - VillaIsolina : @convivioblog Intanto chiarezza in tutta 'sta storia del cts che è roba da brividi. Come si può permettere che se… -