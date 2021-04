Ristoranti aperti dal 26 aprile | anche di sera | regole | distanziamento e orari

Leggi su gqitalia

(Di sabato 17 aprile 2021), magaridi? Manca poco. La data del 26segnerà infatti una grande svolta per l'Italia sul cammino del graduale ritorno alla normalità. Già, perché in quelle regioni che ritorneranno nella cosiddetta zona gialla, seppure in versione rafforzata, ipotranno restarenon solo a pranzo, maa cena. O almeno, tutti queiche saranno in grado di garantire posti all'aperto. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente del Consiglio Mario Draghi, che però ha volutoribadire come le parole d'ordine di questa riapertura restino sempre e comunque mascherina,e sicurezza. Vediamo allora nel dettaglio come funzionerà il nostro ...