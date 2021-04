Portimao, FP3: Migno il più veloce davanti a Rodrigo e Masia (Di sabato 17 aprile 2021) Dopo un venerdì caratterizzato da pista umida a causa della pioggia, la terza sessione di libere del GP di Portogallo parte su pista asciutta. Sulla pista di Portimao il più veloce è Andrea Migno con ... Leggi su gazzetta (Di sabato 17 aprile 2021) Dopo un venerdì caratterizzato da pista umida a causa della pioggia, la terza sessione di libere del GP di Portogallo parte su pista asciutta. Sulla pista diil piùè Andreacon ...

