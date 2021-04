Path of Exile | gli sviluppatori chiedono scusa per il catastrofico lancio dell' espansione Ultimatum

(Di sabato 17 aprile 2021)ofè attualmente al centro di un grandissimo polverone, scaturito dal disastroso'attesae del trattamento preferenziale riservato agli streamer. L'dona ai giocatori la possibilità di rischiare degli oggetti per otteneree ricompense in alcune missioni di particolare difficoltà. Ovviamente, considerando che chi raggiunge per primo i livelli avanzati, otterrà per primo gli oggetti migliori e potrà dettar legge nell'economia interna del gioco, fra i giocatori esiste un particolare spirito di competizione. Senza contare che tali oggetti possono aiutare molto durante i combattimenti. Leggi altro...

Il produttore diOf2 , Chris Wilson, ha parlato di recente del gioco in un recente Q&A. Wilson ha suggerito che l'atteo seguito potrebbe alla fine saltare l'uscita su PS4 e Xbox One, ed essere lanciato ...L'annuncio diof2 risale alla fine del 2019 , accompagnato da un trailer di presentazione e dalla speranza di vederlo già nel 2020. A un anno e mezzo di distanza, e con la pandemia di mezzo , sappiamo ...I fan di Path of Exile hanno reagito molto negativamente al lancio dell'ultima espansione, sia per i problemi di connessione, sia per il trattamento di favore riservato agli streamer.Path of Exile 2 finalmente dopo un'enorme attesa torna a far parlare di sé. Il tempo vola e ormai sono passati anni da quando ti avevamo informato ...