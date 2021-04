Open Arms: Salvini arrivato al bunker di Palermo, oggi decisione gup su rinvio a giudizio (Di sabato 17 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 17 aprile 2021) su Notizie.it.

matteosalvinimi : Sabato vado a processo proprio per uno (degli innumerevoli) sbarchi organizzati dagli spagnoli di Open Arms, e oggi… - LegaSalvini : ?? Nicola Porro: 'Le felpe se le usa Matteo Salvini fanno schifo, se le usa Enrico Letta, il segretario del Pd allor… - matteosalvinimi : In partenza per Palermo, domani mattina ennesimo sabato per l’ennesimo processo come “sequestratore di persona”, qu… - TV7Benevento : Open Arms: Salvini arrivato al bunker di Palermo, oggi decisione gup su rinvio a giudizio (2)... - wushurabbit : @FcaPitti @aspettaaspetta Open Arms, a braccia conserte. Bellissimo, Scendiletta il top. -

Ultime Notizie dalla rete : Open Arms Processo Open Arms, oggi decisione su rinvio a giudizio Salvini La vicenda è quella della "Open Arms", la nave della Ong spagnola con a bordo 147 migranti salvati nell'agosto del 2019 nel Canale di Sicilia, a cui Salvini, all'epoca componente del Governo Conte 1, ...

Salvini oggi a Palermo per il verdetto sul caso Open Arms: 'Ho difeso i confini' Matteo Salvini oggi a Palermo, nell'aula bunker del carcere Ucciardone, dove si svolger l'udienza per il caso Open Arms, dopo la richiesta del rinvio a giudizio da parte della procura palermitana che accusa l'ex ministro dell'interno di sequestro di persona e rifiuto di atti d ufficio. Il caso riguarda lo ...

Open Arms: Salvini arrivato al bunker di Palermo, oggi decisione gup su rinvio a giudizio Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - Il leader della Lega Matteo Salvini è appena arrivato all'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per assistere ...

Processo Open Arms, oggi decisione su rinvio a giudizio Salvini "L'Italia - scrive la legale - non è mai stata competente secondo il diritto internazionale per l'indicazione del Pos in quanto, anche a voler escludere la possibilità di una competenza libica, lo Sta ...

