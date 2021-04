Modello Draghi | così i partiti cercano nuovi super Mario Scrive Mastrapasqua

Leggi su formiche

(Di sabato 17 aprile 2021) Piccolicercansi. Mi si perdonerà la battuta, ma la sostanza credo che sia proprio questa: assicurare al Paese, a diversi livelli istituzionali, delle personalità capaci e apprezzate che possano mettere d’accordo l’80% delle rappresentanze politiche, a Milano, come a Napoli, o a Roma;come è avvenuto in Parlamento. Mi spiego: in autunno avremo una tornata elettorale da brivido. Andranno a votare gli elettori delle principali città italiane per scegliere i propri sindaci. Sei Comuni capoluogo di Regione (Roma, Napoli, Milano, Torino, Bologna e Trieste), una ventina di capoluoghi di provincia, in totale oltre 1300 Comuni in tutta Italia. Uno dei vantaggi del sistema elettorale per i Comuni è la scelta diretta del sindaco; certo, tra quelli candidati. Sarebbe troppo sperare che ovunque in Italia, almeno nelle città di maggiori dimensioni e di ...