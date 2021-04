Letta | “Su Zaki il governo dia seguito a richiesta di cittadinanza Primarie utili ai territori”

Advertising

fattoquotidiano : Patrick Zaki, Letta all’assemblea del Pd: “Il governo dia seguito alla richiesta di cittadinanza approvata dal Parl… - Blowjoint : RT @gabriella_renzi: @eziomauro @repubblica Sono molto contenta dell'impegno di Letta verso Zaki e sulle alleanze...però mi associo agli al… - EmilioBerettaF1 : Pd, Letta in assemblea: 'Obiettivo è un nuovo centrosinistra che dialoga con il M5S'. E su Zaki: 'Governo dia segui… - 24emilia : Assemblea Pd, Letta su Zaki: governo dia seguito a richiesta cittadinanza | 24Emilia - ve10ve : RT @eziomauro: Pd, Letta in assemblea: 'Obiettivo è un nuovo centrosinistra che dialoga con il M5S'. E su Zaki: 'Governo dia seguito a rich… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta Zaki

si è soffermato anche su questioni di stretta attualità e ha mandato una risposta indiretta al premier Draghi sul caso. "Sono soddisfatto del gesto importante del Parlamento con il voto ...'Grazie a Enricoper la nettezza delle sue parole su. Il voto del Senato che impegna il Governo per il conferimento della cittadinanza italiana è un atto politico di assoluto rilievo, non scontato. Con quel ...(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2021 Abbiamo fatto molto sul tema dei diritti, il Parlamento ha dato un gesto importante sul tema della cittadinanza a Patrick Zaki, dunque chiediamo al ..."Le elezioni amministrative saranno un primo test anche per la costruzione delle alleanze. L’obiettivo è di arrivare alle politiche con un nuovo centrosinistra che dialoghi con il Movimento 5 Stelle”.