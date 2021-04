Isola dei Famosi, due di picche per Awed: “Mi ha usato e preso in giro” (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Durante la nona puntata dell’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi, il concorrente napoletano Awed ha chiaramente detto di essersi sentito usato in queste settimane da una delle naufraghe. Sin dall’inizio l’influencer non ha mai nascosto di avere un interesse per Beatrice Marchetti, ha provato a conquistarla nel reality di Canale 5 nonostante fosse fidanzata fuori. Parlando con Ilary Blasi ha accusato la modella di essere stata poco chiara e fuggitiva nei suoi confronti. A detta sua davanti alle telecamere lo ha liquidato dicendo che era simpatico ma a telecamere spente gli ha rivolto apprezzamenti e ciò lo porta a pensare che lei si sia lasciata corteggiare per sfruttare la dinamica, lui però non ha nessuna intenzione di farsi prendere in giro ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Durante la nona puntata dell’edizione 2021 dell’dei, il concorrente napoletanoha chiaramente detto di essersi sentitoin queste settimane da una delle naufraghe. Sin dall’inizio l’influencer non ha mai nascosto di avere un interesse per Beatrice Marchetti, ha provato a conquistarla nel reality di Canale 5 nonostante fosse fidanzata fuori. Parlando con Ilary Blasi ha accla modella di essere stata poco chiara e fuggitiva nei suoi confronti. A detta sua davanti alle telecamere lo ha liquidato dicendo che era simpatico ma a telecamere spente gli ha rivolto apprezzamenti e ciò lo porta a pensare che lei si sia lasciata corteggiare per sfruttare la dinamica, lui però non ha nessuna intenzione di farsi prendere in...

