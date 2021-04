Hakimi | “Il Napoli mi ha cercato Ho scelto l’Inter e sono felice Conte? Mi sta rendendo un giocatore più completo “

(Di sabato 17 aprile 2021) Achrafintervistato da La Repubblica Lunga intervista concessa da Achrafa La Repubblica e pubblicata oggi. Tanti gli argomenti toccati dall’esterno nerazzurro dal suo arrivo alal rapporto confino al gioco espresso dalla squadra senza dimenticare i momenti difficili come l’eliminazione dalla Champions League. Eccovista completa. “Bacio? È stato un bellissimo gesto d’affetto; il mister è con noi qualunque cosa succeda. È un fratello maggiore, per età ed esperienza. Ci lascia liberi, ci permette di divertirci e in campo si vede. Fa parte di quel gruppo che lui stesso ha costruito”.-Inter1dice che lei sembra nato per giocare da esterno nel 3-5-2. È d’accordo?Al Real ...

Achraf Hakimi si racconta. L'esterno destro marocchino dell'Inter ha dichiarato in un'intervista a La Repubblica: "Il bacio di Conte è stato un bellissimo gesto d'affetto. Il mister è con noi qualunque cosa succeda. È un fratello maggiore, per età ed esperienza. Ci lascia liberi, ci permette di divertirci e in campo si vede. Fa parte di quel gruppo che lui stesso ha costruito".