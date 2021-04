Governo: Tabacci, ‘Draghi al Quirinale? Bene se esecutivo termina legislatura’ (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Sarebbe Bene che il Governo arrivasse sino al termine della legislatura, forse in questi due anni ci sarebbe la possibilità di completare un percorso. Non di completarlo definitivamente, perché gli impegni che arrivano dal Recovery plan guardano al 2026, quindi non basta questa legislatura, ma bisognerà impegnare anche la prossima”. Lo ha affermato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Bruno Tabacci, intervenendo a ‘L’Ospite’ su Sky Tg24, rispondendo alla domanda circa la possibilità che Mario Draghi venga eletto Capo dello Stato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Sarebbeche ilarrivasse sino al termine della legislatura, forse in questi due anni ci sarebbe la possibilità di completare un percorso. Non di completarlo definitivamente, perché gli impegni che arrivano dal Recovery plan guardano al 2026, quindi non basta questa legislatura, ma bisognerà impegnare anche la prossima”. Lo ha affermato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Bruno, intervenendo a ‘L’Ospite’ su Sky Tg24, rispondendo alla domanda circa la possibilità che Mario Draghi venga eletto Capo dello Stato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

